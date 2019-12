Frana a Quincinetto per i temporali, scatta l’allarme: chiusa l’autostrada A5 Torino-Aosta



L’autostrada A5 Torino-Aosta è stata parzialmente chiusa a causa dell’allerta scattata per il movimento della frana in località Chiappetti di Quincinetto dovuta alle abbondanti piogge delle ultime ore. Alle 08:30 è stata tuttavia riaperta una carreggiata, con corsia unica in entrambe le direzioni, ma c’è il rischio rallentamenti.

