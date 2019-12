Francesca Manzini in ospedale, intervento riuscito: “Ho sconfitto un piccolo male”



Francesca Manzini, l’imitatrice di “Tutti pazzi per RDS” e personaggio rivelazione di “Amici Celebrities”, ha sconfitto quel “piccolo male”, come lo aveva lei stessa definito, che aveva annunciato di avere soltanto ieri. “Ho vinto io! Non voglio insegnare niente a nessuno però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni”.

