“Froci, dovete morire”: i “Papà per scelta” Carlo e Christian travolti dagli insulti in rete



Christian e Carlo, papà di due gemelli con maternità surrogata, qualche giorno fa hanno raccontato la loro vita a Fanpage.it. Hanno mostrato che la loro famiglia non è diversa da altre, ma solo per aver raccontato la loro storia sono stati travolti dall’odio in rete. Carlo ha denunciato la vicenda con un video pubblicato sulla loro pagina “Papà per scelta”.

