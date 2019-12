Gabriel Garko: “Il mio cuore è occupato e felice, che non dica con chi non nuoce a nessuno”



Gabriel Garko continua a non fare alcun passo indietro rispetto alla decisione di proteggere strenuamente la sua vita privata. “Il mio cuore è occupato e felice” ha detto l’attore, pur senza mai fare il nome della persona con la quale sta vivendo il periodo più sereno della sua vita. “Che io non dica con chi non nuoce a nessuno” conclude.

Continua a leggere



Gabriel Garko continua a non fare alcun passo indietro rispetto alla decisione di proteggere strenuamente la sua vita privata. “Il mio cuore è occupato e felice” ha detto l’attore, pur senza mai fare il nome della persona con la quale sta vivendo il periodo più sereno della sua vita. “Che io non dica con chi non nuoce a nessuno” conclude.

Continua a leggere

Continua a leggere