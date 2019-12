Gela, all’ospedale le sedie a rotelle si prendono con le monetine



L’iniziativa nell’ospedale di Gela è in via sperimentale ma se avrà successo sarà estesa a tutte le strutture sanitarie dell’Asl di Caltanissetta. Si tratta di un servizio messo a disposizione degli utenti di accettazione e pronto soccorso con problemi di deambulazione. Si può prendere una sedia per usarla nell’ospedale riconsegnandola al punto di raccolta.

Continua a leggere



L’iniziativa nell’ospedale di Gela è in via sperimentale ma se avrà successo sarà estesa a tutte le strutture sanitarie dell’Asl di Caltanissetta. Si tratta di un servizio messo a disposizione degli utenti di accettazione e pronto soccorso con problemi di deambulazione. Si può prendere una sedia per usarla nell’ospedale riconsegnandola al punto di raccolta.

Continua a leggere

Continua a leggere