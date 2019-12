Gemma si dispera con Tina: “Juan Luis se n’è andato”. A letto insieme, lui si era addormentato



Puntata davvero indimenticabile quella del 20 dicembre 2019 del Trono Over di Uomini e Donne. La storia tra Gemma Galgani e Jaun Luis Ciano è ormai al capolinea, i due si scontrano in studio e lui le lancia addirittura un ultimatum: “Se lei vuole continuare bene, se no ci salutiamo”. Un affronto che ha completamente distrutto Gemma che, disperata, si rifugia dietro le quinte, dove scoppia in un pianto irrefrenabile. A consolarla ci penserà Tina Cipollari, ma il tutto prende la piega di una gag esilarante.

