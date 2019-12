Genova, 29enne travolta dal treno, svolta nelle indagini: “Spinta da un’amica dopo lite per gelosia”



In un primo momento si pensava che la giovane barista di 29 anni, Veronique Garella, fosse morta per un incidente, o che si fosse suicidata. Ora la procura di Genova sta indagando per omicidio volontario. La tragedia è avvenuta lo scorso settembre: la ragazza è stata travolta da un treno sui binari di Cavi di Lavagna.

