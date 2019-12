Genova, auto investe ragazza 20enne all’altezza del Ponte Morandi. Ricoverata in codice rosso



I fatti sono avvenuti intorno alle 17.30 nel quartiere genovese di Sampierdarena. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Scassi: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica.

