Genova, crolla soffitto del galleria dell’A26: autostrada chiusa



L’episodio nella galleria Bertè, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade ma il crollo non ha coinvolto mezzi in transito.

