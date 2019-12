Gessica Notaro fidanzata ufficialmente, ha trovato l’anello sotto l’albero



Prima dell’arrivo del 2020, la ex Miss Gessica Notaro ha trovato sotto l’albero un anello di fidanzamento. Un gioiello che lei ha sfoggiato non senza emozioni: “Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative. Sono senza parole”. Matrimonio in vista per lei con il misterioso Marco da Rimini?

