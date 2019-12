Giornalismo d’inchiesta, al via il bando 2020 del Premio Morrione per gli under 30



Al via l’edizione 2020 del Premio Morrione, di cui Fanpage.it è mediapartner: tutti coloro che sono appassionati di giornalismo investigativo e vogliano partecipare al bando hanno tempo fino al prossimo 20 gennaio per presentare le proprie idee. Le migliori saranno scelte da una giuria di esperti e a quel punto comincerà la fase di produzione. Ecco tutte le informazioni per candidarsi.

Continua a leggere



Al via l’edizione 2020 del Premio Morrione, di cui Fanpage.it è mediapartner: tutti coloro che sono appassionati di giornalismo investigativo e vogliano partecipare al bando hanno tempo fino al prossimo 20 gennaio per presentare le proprie idee. Le migliori saranno scelte da una giuria di esperti e a quel punto comincerà la fase di produzione. Ecco tutte le informazioni per candidarsi.

Continua a leggere

Continua a leggere