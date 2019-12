Gip di Cosenza preso a bastonate nel garage mentre torna a casa: caccia agli aggressori



Paura a Cosenza per il giudice Giuseppe Greco, aggredito da due uomini a bastonate nel garage di casa. I due lo hanno atteso e colto di sorpresa prima di colpirlo ripetutamente. Indagini in corso per capire il movente. La sottosezione locale dell’Anm ha espresso il proprio “sconcerto e sdegno” quanto accaduto.

