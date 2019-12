Giulia De Lellis: “Tante influencer sono vendute, io sono autentica”



Dall’istante in cui ha capito che la storia con Damante era finita alla gelosia per Iannone, con tanto di “botte” alle rivali in amore. L’influencer si racconta e non risparmia frecciatine ad alcune colleghe che si sarebbero vendute: “Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano”.

Continua a leggere



Dall’istante in cui ha capito che la storia con Damante era finita alla gelosia per Iannone, con tanto di “botte” alle rivali in amore. L’influencer si racconta e non risparmia frecciatine ad alcune colleghe che si sarebbero vendute: “Per cinque o diecimila euro sono pronte a sponsorizzare tutto, anche le cose che non amano”.

Continua a leggere

Continua a leggere