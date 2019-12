“I disabili al cinema non possono andarci”: lo sfogo di Alessia dopo il suo viaggio a vuoto



Alessia ha trentacinque anni ed è in carrozzina a causa dell’Atassia di Friedreich. La sera del 26 dicembre avrebbe voluto assistere ad una proiezione al cinema The Space di Parma Centro, ma i posti per le carrozzine – soltanto due in quella sala – erano già occupati, da qui il suo sfogo su Facebook per la scarsa organizzazione.

Continua a leggere



Alessia ha trentacinque anni ed è in carrozzina a causa dell’Atassia di Friedreich. La sera del 26 dicembre avrebbe voluto assistere ad una proiezione al cinema The Space di Parma Centro, ma i posti per le carrozzine – soltanto due in quella sala – erano già occupati, da qui il suo sfogo su Facebook per la scarsa organizzazione.

Continua a leggere

Continua a leggere