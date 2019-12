Il Comune non ha soldi per gli alberi di Natale: un imprenditore li regala e cittadini li addobbano



Quest’anno il Comune di Lavagna non aveva i fondi necessari per comprare alberi e addobbi natalizi con cui adornale la città per le feste: i cittadini avevano ormai rinunciato all’idea di vedere le strade del Paese illuminate e decorate, quando un generoso vivaista ha deciso di regalare al Comune gli alberi di Natale. A quel punto sono scesi in campo anche i cittadini che li hanno addobbati.

Continua a leggere



Quest’anno il Comune di Lavagna non aveva i fondi necessari per comprare alberi e addobbi natalizi con cui adornale la città per le feste: i cittadini avevano ormai rinunciato all’idea di vedere le strade del Paese illuminate e decorate, quando un generoso vivaista ha deciso di regalare al Comune gli alberi di Natale. A quel punto sono scesi in campo anche i cittadini che li hanno addobbati.

Continua a leggere

Continua a leggere