Il maltempo non dà tregua, nuova allerta meteo domenica: le regioni a rischio



Due le vittime accertate dell’ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio la penisola. Persistono piogge e venti di burrasca dal Centro al Sud. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per domenica: allerta arancione in 11 regioni.

