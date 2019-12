Il messaggio di Papa Francesco alle famiglie: “Spegnete i telefonini, tornate a parlarvi”



Nell’omelia dedicata alla Santa Famiglia Papa Francesco ha domandato provocatoriamente: “Nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino, sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa. Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia”.

