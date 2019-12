Il Natale di Eleonora Pedron: “Novità per il 2020, ma nella vita privata non faccio programmi”



Un Natale felice per l’ex Miss Italia Eleonora Pedron che svela la sua infanzia natalizia e i progetti per il 2020 a “I Lunatici”. La showgirl ha parlato di un 2019 che è stato pieno di sorprese soprattutto negli ultimi giorni e specifica che il bello deve ancora arrivare. Ha un progetto pronto per il 2020, mentre per quanto riguarda la vita privata non ama fare programmi.

