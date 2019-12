Il primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza



Primo Natale insieme per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. I due sono stati nuovamente paparazzati dai flash del settimanale Diva e Donna, intenti a camminare per le strade milanesi. La loro relazione va a gonfie vele, anzi, sono sempre più complici e si sciolgono in tenere effusioni che per, ora, non sono state ancora diffuse sui rispettivi profili social, ma il passo potrebbe essere davvero breve.

