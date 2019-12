Imperia, il quad scivola sul ghiaccio e precipita in un dirupo. Muore a 54 anni davanti a due amici



Claude Biancheri, un uomo francese di 54 anni, è morto ieri dopo essere precipitato in un dirupo sul Monte Grai, in Liguria. Il quad che stava guidando è scivolato sulla neve durante una manovra finendo in un dirupo per decine di metri. Per il 54enne non c’è stato niente da fare. La tragedia si è consumata davanti agli occhi di due amici.

