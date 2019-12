Incidente a Torino, rider travolto in bici da un’auto pirata: lotta tra la vita e la morte



Un rider di Glovo è stato travolto a Torino mentre transitava con la sua bici su via San Donato da un’auto che si è poi data alla fuga. Il fattorino, un ragazzo pakistano di 31 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale dove resta in prognosi riservata e lotta tra la vita e la morte. Caccia all’automobilista in tutta la città.

