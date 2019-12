Incidente in A14, due feriti tra cui un 12enne: riaperta autostrada, 7 km di coda



Riaperto il tratto dell’autostrada A14 compreso tra Val di Sangro e Lanciano (Chieti), precedentemente chiuso per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due automobili. Due i feriti trasportati in ospedale: un dodicenne che avrebbe riportato delle fratture e un 42enne. A seguito dello scontro si sono creati sette chilometri di coda.

