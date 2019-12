Incidente in Toscana, un giovane motociclista si schianta contro un’auto e perde la vita



Tragico incidente nella mattina della vigilia Natale ad Albiano Magra, in provincia di Massa e Carrara: un ragazzo di 28 anni, Alessandro Magnani, ha perso la vita dopo essersi scontrato, mentre era a bordo della sua motocicletta, con un automobile lungo via della Repubblica. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori, e inizialmente era stato anche richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma purtroppo, vista la gravità delle condizioni del giovane, questo non è più servito.

