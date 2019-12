Incidente Pianoro, scuolabus con a bordo bimbi dell’asilo si ribalta per evitare un cervo



Incidente stradale a Pianoro (Bologna), dove un pulmino adibito a scuolabus ha sbandato per evitare un cervo e si è ribaltato. Alla guida una donna che è riuscita a tirar fuori i piccoli. A bordo c’erano sette bambini di 4-5 anni dell’asilo “Scuola nel Bosco”, poi portati in ospedale per accertamenti.

Continua a leggere



Incidente stradale a Pianoro (Bologna), dove un pulmino adibito a scuolabus ha sbandato per evitare un cervo e si è ribaltato. Alla guida una donna che è riuscita a tirar fuori i piccoli. A bordo c’erano sette bambini di 4-5 anni dell’asilo “Scuola nel Bosco”, poi portati in ospedale per accertamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere