Incidente sul lavoro in Umbria, operaio precipita dal tetto: volo di 5 metri, è grave



Incidente sul lavoro martedì mattina a Castel Giorgio (Terni): un operaio di quarantasette anni è stato trasportato in ospedale a Perugia con l’elisoccorso. A quanto ricostruito, stava svolgendo attività di manutenzione al tetto di un capannone quando per cause imprecisate è caduto dall’altezza di cinque metri.

