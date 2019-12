Juan Luis Ciano a Natale senza Gemma Galgani, la rivedrà oggi: “Combatterò, so cosa voglio”



Dopo avere rifiutato Gemma Galgani, che aveva lamentato si fosse addormentato nell’unica occasione in cui hanno condiviso il letto, Juan Luis Ciano si prepara a tornare a “Uomini e Donne”. Tra poche ore sarà registrata una nuova puntata del trono over in occasione della quale l’uomo si troverà costretto a spiegare i suoi sentimenti per Gemma. “Sono un uomo perbene in un’arena di leoni ma so quello che voglio” è stata l’anticipazione di Ciano.

