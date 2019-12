Kate Middleton e il principe William faranno un grande annuncio proprio a Natale



Secondo gli esperti della famiglia reale inglese è possibile che Kate Middleton e il principe William si stiano preparando per fare un annuncio importante, proprio durante le vacanze natalizie. Non si sa ancora di cosa potrebbe trattarsi, dal momento che diverse sono state le voci succedutesi in questi mesi. Quello che è certo è l’ondata di novità portata dal principe Harry e Meghan che non trascorreranno il Natale con la Royal Family.

Continua a leggere



Secondo gli esperti della famiglia reale inglese è possibile che Kate Middleton e il principe William si stiano preparando per fare un annuncio importante, proprio durante le vacanze natalizie. Non si sa ancora di cosa potrebbe trattarsi, dal momento che diverse sono state le voci succedutesi in questi mesi. Quello che è certo è l’ondata di novità portata dal principe Harry e Meghan che non trascorreranno il Natale con la Royal Family.

Continua a leggere

Continua a leggere