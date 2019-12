King Toretto e il Natale con Diletta Leotta: “È una storia importante, non ha più senso negarlo”



Daniele Scardina è volato a Milano per stare vicino, ancora una volta, alla bellissima Diletta Leotta. Il pugile, che vive a Miami, trascorrerà il Natale 2019 in Italia per stare accanto alla sua compagna. “È una storia importante” ha dichiarato, finalmente pronto ad aprirsi “Diletta ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

