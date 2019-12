La chiamata di emergenza nell’auto sommersa, Iris è morto annegato attraversando il fiume



Gli ultimi drammatici istanti di vita di Iris Soncin, una delle vittime del maltempo che lo scorso fine settimana ha imperversato in Italia da nord a sud, facendo quattro vittime. Il 56enne, residente in Provincia di Pordenone, stava provando ad attraversare il fiume Meduna quando è stato sorpreso dalla forza dell’acqua che non gli ha dato scampo.

Continua a leggere



Gli ultimi drammatici istanti di vita di Iris Soncin, una delle vittime del maltempo che lo scorso fine settimana ha imperversato in Italia da nord a sud, facendo quattro vittime. Il 56enne, residente in Provincia di Pordenone, stava provando ad attraversare il fiume Meduna quando è stato sorpreso dalla forza dell’acqua che non gli ha dato scampo.

Continua a leggere

Continua a leggere