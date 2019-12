La madre di Nadia Toffa: “Era un turbine di energia, io non la sento ancora morta”



Nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2019, verrà intitolato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto a Nadia Toffa, l’ex inviata delle Iene che per la città pugliese ha speso tutte le sue energie. In una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Margherita Rebuffoni, la madre dell’inviata scomparsa lo scorso agosto, ha dichiarato che tutt’oggi riesce a sentire la figlia vicina a sè, come se non fosse mai andata via.

Continua a leggere



Nella mattinata di oggi, 20 dicembre 2019, verrà intitolato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Taranto a Nadia Toffa, l’ex inviata delle Iene che per la città pugliese ha speso tutte le sue energie. In una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Margherita Rebuffoni, la madre dell’inviata scomparsa lo scorso agosto, ha dichiarato che tutt’oggi riesce a sentire la figlia vicina a sè, come se non fosse mai andata via.

Continua a leggere

Continua a leggere