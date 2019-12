Ladri nella casa di Denis Verdini a Firenze: bruciato con un accendino il quadro di Salvini



Ladri in azione nella villa di Firenze di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia e Ala oltre che suocero di Matteo Salvini. I malviventi, oltre a portare via oggetti, avrebbero annerito con un accendino un quadro raffigurante il leader della Lega. È la seconda volta in pochi mesi che si verifica un furto nell’abitazione di Verdini.

