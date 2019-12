Lapo Elkann coinvolto in un grave incidente stradale a Tel Aviv: “Ringrazio Dio”



Grave incidente stradale per Lapo Elkann mentre tornava a Tel Aviv da una visita a Gerusalemme. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo, ma il nipote di Gianni Agnelli ha riportato varie fratture che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Al momento si trova in una clinica svizzera, dove è sulla via della guarigione: “Voglio ringraziare Dio e i medici”.

Continua a leggere



Grave incidente stradale per Lapo Elkann mentre tornava a Tel Aviv da una visita a Gerusalemme. Ancora poco chiara la dinamica di quanto successo, ma il nipote di Gianni Agnelli ha riportato varie fratture che lo hanno costretto al ricovero in ospedale. Al momento si trova in una clinica svizzera, dove è sulla via della guarigione: “Voglio ringraziare Dio e i medici”.

Continua a leggere

Continua a leggere