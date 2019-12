L’azienda di Gela che ha regalato 6500 euro ai dipendenti: “Il loro benessere è la nostra forza”



Intervista a Maurizio Melfa, amministratore delegato della Meic Services Spa di Gela, che ha regalato per Natale ai suoi 30 dipendenti un bonus di 6500 euro a testa: “I nostri collaboratori sono rimasti sorpresi dall’entità della somma, ma non è la prima volta che vengono premiati. Un’azienda per avere successo deve mettere al centro il capitale umano. Pertanto, puntiamo alla crescita emozionale dell’impresa anche con questi piccoli gesti”.

