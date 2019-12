“Le dissi una bugia”, la madre di Nadia Toffa racconta gli ultimi mesi di sua figlia



Margherita si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in vista del primo Natale senza Nadia. “La sento sempre vicina a me”. Sempre al suo fianco durante la malattia, nei primi mesi si trasferì per Nadia a Milano. Poi, pochi mesi prima che morisse, le mentì per riportarla vicino casa: “È venuta a mancare lì”.

Continua a leggere



Margherita si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera, in vista del primo Natale senza Nadia. “La sento sempre vicina a me”. Sempre al suo fianco durante la malattia, nei primi mesi si trasferì per Nadia a Milano. Poi, pochi mesi prima che morisse, le mentì per riportarla vicino casa: “È venuta a mancare lì”.

Continua a leggere

Continua a leggere