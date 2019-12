Le mani della ‘ndrangheta sull’Italia: oltre 300 arresti, in manette l’ex parlamentare Pittelli



Sono ben 334 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone ritenute coinvolte a varo titolo negli affari illeciti e criminali delle cosche calabresi. Tra gli arrestati non solo boss di storici della ‘ndrangheta e relativi affiliati ma anche professionisti, avvocati e personaggi pubblici come ex parlamentare di Forza Italia, l’avvocato Giancarlo Pittelli.

