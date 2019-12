Lecce, 26enne autistica muore soffocata da un boccone: dramma in una casa famiglia



Tragedia in una casa famiglia del Basso Salento dove una ragazza autistica di 26 anni è morta soffocata da un boccone mentre stava pranzando. La procura ha deciso di aprire un fascicolo di indagine per omicidio colposo per fare luce sulla dinamica di quanto successo e individuare eventuali responsabili.

