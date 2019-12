“Lei lavora”, papà smette di versare l’assegno alla figlia maggiorenne: condannato a due mesi



L’uomo da anni aveva smesso di versare l’assegno previsto dopo il divorzio ed è stato denunciato dalla figlia per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza. “Da quando è maggiorenne ha sempre lavorato e questo per me era motivo di orgoglio” ha spiegato l’uomo, ma la trentenne ha ricordato che i suoi sono solo lavori parti time e precari.

