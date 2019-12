Madonna e Guy Ritchie si scontrano in tribunale per la custodia del figlio David



Tra Madonna e Guy Ritchie è di nuovo guerra. La cantante e il regista si sono trovati a scontrarsi in tribunale per l’affidamento dei figli, stavolta si tratta del più piccolo, David che hanno adottato insieme nel 2005. La pop star avrebbe evitato all’ex marito di incontrare il figlio, motivo per cui è stata citata in tribunale poco prima di Natale.

Continua a leggere



Tra Madonna e Guy Ritchie è di nuovo guerra. La cantante e il regista si sono trovati a scontrarsi in tribunale per l’affidamento dei figli, stavolta si tratta del più piccolo, David che hanno adottato insieme nel 2005. La pop star avrebbe evitato all’ex marito di incontrare il figlio, motivo per cui è stata citata in tribunale poco prima di Natale.

Continua a leggere

Continua a leggere