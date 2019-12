Mafia, Cassazione nega i domiciliari a Brusca: “Per killer di Capaci ravvedimento non completo”



La Cassazione nega gli arresti domiciliari per Giovanni Brusca: il killer della strage di Capaci rimane in carcere. Nelle motivazioni di questa decisione i giudici spiegano che Brusca non può andare ai domiciliari per la sua “caratura criminale” e perché il suo ravvedimento non può considerarsi compiuto, ma deve essere verificato nel tempo.

Continua a leggere



La Cassazione nega gli arresti domiciliari per Giovanni Brusca: il killer della strage di Capaci rimane in carcere. Nelle motivazioni di questa decisione i giudici spiegano che Brusca non può andare ai domiciliari per la sua “caratura criminale” e perché il suo ravvedimento non può considerarsi compiuto, ma deve essere verificato nel tempo.

Continua a leggere

Continua a leggere