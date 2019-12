Maltempo, allerta rossa in Liguria: chiusa l’autostrada A6 tra Savona e Altare



In vista dell’allerta rossa di oggi venerdì 20 dicembre sulla Liguria verrà chiuso al traffico il viadotto della A6 tra Savona e Altare. Un provvedimento in ottemperanza del ‘Piano Speditivo della viabilità’ sottoscritto dopo la frana in località Madonna del Monte e il crollo del viadotto dello scorso mese.

