Maltempo, allerta rossa su tutta la Liguria e vento forte. Toti: “Limitare gli spostamenti”



Spaventa il maltempo in Liguria. “Per la prima volta, in così poco tempo, nell’arco di 5 ore, e senza quella zona cuscinetto che solitamente accompagna le perturbazioni, tutta la Liguria entrerà in allerta rossa”, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Il governatore Toti: “Prestare la massima attenzione”.

Continua a leggere



Spaventa il maltempo in Liguria. “Per la prima volta, in così poco tempo, nell’arco di 5 ore, e senza quella zona cuscinetto che solitamente accompagna le perturbazioni, tutta la Liguria entrerà in allerta rossa”, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Il governatore Toti: “Prestare la massima attenzione”.

Continua a leggere

Continua a leggere