Maltempo, è di nuovo allarme acqua alta a Venezia: atteso picco da 150 cm



Peggiorano le previsioni di marea a Venezia dove l’amministrazione locale ha lanciato un nuovo avviso di allerta per acqua alta nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre. Secondo quanto comunica il Centro maree del Comune del capoluogo veneto, per oggi attesa una punta di 150 centimetri di acqua alta e l’allagamento del 70 per cento del centro storico.

Continua a leggere



Peggiorano le previsioni di marea a Venezia dove l’amministrazione locale ha lanciato un nuovo avviso di allerta per acqua alta nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre. Secondo quanto comunica il Centro maree del Comune del capoluogo veneto, per oggi attesa una punta di 150 centimetri di acqua alta e l’allagamento del 70 per cento del centro storico.

Continua a leggere

Continua a leggere