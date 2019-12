Maltempo in Liguria: torrenti esondati, famiglie evacuate e strade interrotte



È grave la situazione dovuta al maltempo in Liguria dove in queste ore e fino a sabato vige l’allerta rossa. Numerose frane hanno provocato la chiusura di diverse strade mandando il traffico in tilt e costringendo diverse famiglie a lasciare le loro abitazioni. La situazione più critica nel Ponente ligure dove sono esondati anche diversi torrenti.

Continua a leggere



È grave la situazione dovuta al maltempo in Liguria dove in queste ore e fino a sabato vige l’allerta rossa. Numerose frane hanno provocato la chiusura di diverse strade mandando il traffico in tilt e costringendo diverse famiglie a lasciare le loro abitazioni. La situazione più critica nel Ponente ligure dove sono esondati anche diversi torrenti.

Continua a leggere

Continua a leggere