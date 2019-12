Maltempo in Sardegna, furgone travolto dalla piena del fiume: tre giovani salvati in extremis



Bomba d’acqua in Sardegna, dove il maltempo delle ultime ore ha provocato non pochi disagi e un incidente: a Soleminis un furgone è infatti stato travolto dalla piena di un fiume, trascinandolo fino alla strada provinciale 387, e i tre giovani passeggeri che erano all’interno sono riusciti a salvarsi in extremis.

