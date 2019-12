Maltempo, la Liguria trema. Allerta rossa in tutta la regione, venti a 150 km/h e temporali forti



Nella serata di oggi, giovedì 19 dicembre, saranno possibili precipitazioni e locali temporali anche forti in particolare sul centro Levante; poi, dalle prime ore di domattina, l’arrivo di un sistema frontale causerà piogge diffuse in rapida intensificazione con cumulate fino a molto elevate e temporali forti e organizzati, in particolare dalle ore centrali.

