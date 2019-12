Maltempo, preallarme in Piemonte: piogge intense nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo



La Protezione civile della Regione Piemonte ha dichiarato la fase di preallarme per il maltempo. Questa mattina alle 8 è stata aperta la Sala operativa di corso Marche 79, a Torino, in modalità “h24”. Attivati i presidi logistici sul territorio e il volontariato regionale per il monitoraggio dei punti critici a sostegno degli enti locali.

