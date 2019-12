Maltempo, scuole chiuse sabato 21 dicembre: allerta meteo arancione in 11 regioni



Scuole chiuse per la giornata di sabato 21 dicembre in molte città italiane a causa dei rischi connessi al maltempo che da alcuni giorni ha colpito l’Italia da nord a sud. Il dipartimento di protezione civile infatti ha deciso di diramare per la giornata di sabato una allerta arancione in ben 11 regioni e allerta gialla per maltempo su gran parte delle restanti regioni.

