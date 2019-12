Maltempo, scuole chiuse venerdì 20 dicembre per allerta meteo: l’elenco città per città



Dove saranno chiuse domani, venerdì 20 dicembre, le scuole per allerta meteo? Il maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio l’Italia settentrionale e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in aggiornamento, con i riflettori puntati soprattutto sulla Liguria.

Continua a leggere



Dove saranno chiuse domani, venerdì 20 dicembre, le scuole per allerta meteo? Il maltempo delle ultime ore sta mettendo in ginocchio l’Italia settentrionale e alcuni comuni hanno già disposto la sospensione delle lezioni: ecco l’elenco città per città in aggiornamento, con i riflettori puntati soprattutto sulla Liguria.

Continua a leggere

Continua a leggere