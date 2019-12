Mara Venier riaccoglie il marito Nicola Carraro dopo una congestione polmonare: “Non ti lascio più”



Periodo intenso per Mara Venier, la conduttrice veneta oltre al suo debutto con il programma del venerdì sera “La porta dei sogni”, ha dovuto affrontare un momento delicato come il ricovero del marito Nicola Carraro. Il produttore, come racconta su Instagram, è stato colpito da una congestione polmonare, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi e finalmente la coppia si è potuta riabbracciare.

