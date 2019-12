WSP photography presenta Mario Giacomelli Poesia dello sguardo come forma e segno dell’inconscio Seminario con Rosa Maria Puglisi

17 gennaio 2020 ore 19:30 Via Costanzo Cloro 58, Roma

“Prima di ogni scatto c’è uno scambio silenzioso tra oggetto e anima, c’è un accordo perché la realtà non esca come da una fotocopiatrice, ma venga bloccata in un tempo senza tempo per sviluppare all’infinito la poesia dello sguardo che è per me forma e segno dell’inconscio. ” (Mario Giacomelli)

Mario Giacomelli è, senza dubbio, uno dei più amati fotografi italiani; noto e stimato anche all’estero, dopo che il suo scatto Scanno Boy, viene selezionato per essere esposto accanto alle fotografie di Henri Cartier-Bresson in The Photohgrapher’s Eye, epocale mostra del 1964, progettata da John Szarkowski “per definire le caratteristiche uniche” dell’arte fotografica.

Questo seminario ripercorre il cammino di Giacomelli e ne analizza il metodo creativo, fatto di quelle libertà espressive e licenze poetiche, nel quale si è rispecchiata la complessità̀ del suo mondo interiore, generosamente disvelato a noi attraverso le celebri serie fotografiche.